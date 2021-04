Predator: ecco le novità sul nuovo film della saga

News





14/04/2021 |

Lo scorso novembre era stato annunciato un nuovo capitolo di Predator. E il progetto cinematografico sta muovendo i primi passi con la Disney che ha affidato la sceneggiatura a Dan Trachtenberg, papà di 10 Cloverfield Lane, e la sceneggiatura a Patrick Aison. In questi giorni sono emerse anche ulteriori novità sul film, le cui riprese dovrebbero partire il prossimo giugno in Canada, per terminare ad agosto. Se tutto questo verrà confermato, aspettiamoci presto informazioni circa il cast.



Quello di Predator è un universo nato nel 1987 grazie alla regia di John McTiernan. Nel film originale, che vedeva protagonista Arnold Schwarzenegger, una squadra dell’esercito americano doveva fare i conti con la scoperta di un particolare alieno, il Predator.



Il franchise è composto da quattro pellicole: la seconda uscita nel 1990, la terza e la quarta nel 2010 e nel 2018. Inoltre, nel corso del tempo, il franchise si è allargato inglobando al suo interno anche quello di Alien nei due crossover Alien vs. Predator e Aliens vs. Predator 2, il primo realizzato da Paul W.S. Anderson, il secondo da Greg e Colin Strause.