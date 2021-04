The Son: Hugh Jackman e Laura Dern saranno i protagonisti

News





15/04/2021 |

The Son, sequel di The Father, ha trovato i suoi protagonisti. Al suo interno reciteranno Hugh Jackman e Laura Dern, diretti da Florian Zeller, papà della pellicola originale. La sceneggiatura è scritta dallo stesso Zeller e da Christopher Hampton.

La produzione è affidata a Iain Canning ed Emile Sherman, a Joanna Laurie della See-Saw Films e Christophe Spadone. La Film4 co-finanzierà il progetto.

In The Son troviamo al centro di tutto Peter, un uomo che vive la propria vita accanto alla sua nuova compagna Emma e alla sua piccola figlia. La stabilità creata in famiglia, però, verrà interrotta dall’arrivo della sua ex moglie Kate, accompagnata dal loro figlio Nicholas. Proprio quest’ultimo, dal carattere rude, distaccato e problematico, non riesce ad accettare la distanza che lo separa dal padre. Peter proverà in tutti i modi a ricucire il rapporto con suo figlio, ma il loro rapporto sarà destinato a mettere in pericolo gli equilibri tra lui e la sua compagna Emma.



Florian Zeller ha debuttato dietro la macchina da presa proprio con The Father e The Son rappresenta la sua seconda opera.