Memory: Monica Bellucci e Guy Pearce reciteranno nel film

15/04/2021 |

Inizia a crescere il cast di Memory, thriller movie con protagonista Liam Neeson. Al suo interno reciteranno anche Guy Pearce e Monica Bellucci. I nomi delle due star non sono però gli unici ad essere stati annunciati. Nel film troveremo anche Harold Torres, Taj Atwal e Ray Fearon.



Neeson interpreterà un esperto assassino che, dopo aver deciso di non portare avanti un lavoro per un potente e pericoloso criminale, verrà inseguito dallo stesso boss desideroso di eliminalo. Sulle sue tracce, oltre all'organizzazione criminale, ci sarà anche l'FBI che lo costringerà a nascondersi per evitare di essere catturato.



La regia è affidata a Martin Campbell mentre la sceneggiatura è stata scritta da Dario Scardapane. Il film è l'adattamento del libro De Zaak Alzheimer di Jef Geeraerts e del film belga The Memory of a Killer diretto da Erik Van Looy e scritto da Van Looy e Carl Joos.



La produzione è già iniziata in Bulgaria.