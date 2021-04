The Toxic Avenger: Jacob Tremblay reciterà nel film

News





15/04/2021 |

Jacob Tremblay reciterà all'interno di The Toxic Avenger - Il Vendicatore Tossico. Il giovane attore lavorerà accanto al protagonista Peter Dinklage. La pellicola è sviluppata dalla Lionsgate che ha affidato la regia a Macon Blair. L'opera, stando alle prime indiscrezioni, sarà una rivisitazione in chiave moderna della pellicola del 1984 prodotta dalla Troma Entertainment. Dinklage interpreterà Toxie, il supereroe al centro del film. Lloyd Kaufman e Michael Herz saranno i produttori esecutivi.



La storia di The Toxic Avenger - Il Vendicatore Tossico racconta di un ragazzo di nome Melvin Ferd che, dopo essere finito in un cassonetto pieno di rifiuti tossici, si trasformerà nel mostruoso supereroe Toxic Avenger.



La pellicola, uscita nel 1986, ebbe un discreto successo, fattore che spinse la produzione a realizzare altri tre capitoli.

Tremblay è impegnato in queste settimane con il live-action movie de La Sirenetta, dove presta la voce a Flounder e reciterà nel film Bear Season.