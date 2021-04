Paul Greengrass dirigerà Night of Camp David

News





16/04/2021 |

Paul Greengrass è stato ingaggiato dalla Universal Pictures per dirigere Night of Camp David, thriller a tinte politiche che racconta la storia delle crescenti paranoie del Presidente degli Stati Uniti. La pellicola sarà l’adattamento del romanzo di Fletcher Knebel, uscito nel 1965: la sceneggiatura sarà scritta da Jed Mercurio con Greengrass che sarà anche il produttore. Tra i collaboratori troviamo anche Gregory Googman che ha lavorato con il regista per Captain Phillips, 22 Luglio e Notizie dal Mondo. Matt Reilly supervisionerà il progetto per conto della Universal Pictures.



Il libro racconta di Jim MacVeagh, senatore dell’Iowa, che viene convocato a Camp David dal presidente Mark Hollenbach. MacVeagh, che vorrebbe diventare il vice presidente degli USA, è preoccupato dalle intense paranoie del presidente Hollenbach. Quest’ultimo si sente circondato e vive con il terrore che diversi paesi e i media americani stiano cospirando contro di lui. L’unico a notare questo stato mentale precario dell’inquilino della Casa Bianca è MacVeagh mentre l’unica persona in possesso delle prove è la sua amante Rita.



Il progetto sta muovendo i primi passi e non si hanno informazioni circa il cast.



Per Greengrass si tratta di un nuovo progetto da mettere in agenda dopo 1984. Lo scorso anno il regista ha diretto Notizie dal Mondo.