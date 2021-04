Carey Mulligan reciterà accanto ad Adam Sandler nel film Spaceman

News





16/04/2021 |

Sarà Carey Mulligan ad affiancare Adam Sandler all’interno della pellicola Spaceman, conosciuta inizialmente col titolo The Spaceman of Bohemia. Il film sarà sviluppato da Netflix, alla quinta collaborazione con l’attrice dopo Mudboung, The Dig, Maestro e la mini-serie Collateral.



Spaceman è basato sul romanzo di Jaroslav Kalfar e segue un astronauta interpretato da Sandler che viene inviato nel cuore della galassia per trovare misteriosa polvere antica. L'uomo scopre ben presto che la sua vita terrena sta andando a pezzi e si rivolge all'unica voce che può aiutarlo ad aggiustare le cose, ovvero quella di una creatura che risale all'alba dei tempi e che si nasconde nelle ombre della sua nave spaziale.

La Mulligan nel film interpreterà la moglie di Sandler.



La regia è affidata a Johan Renck, papà della mini-serie Chernobyl, che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Colb Day. La produzione è affidata a Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan e Michael Parets per conto della Free Association. Ben Ormand, Renck e Barry Bernardi sono i produttori esecutivi.