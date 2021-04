Love and Monsters: in rete una scena in italiano

News





18/04/2021

Grazie a Netflix ecco a voi una scena in italiano di Love and Monsters, il film che vede protagonista Dylan O’Brien. Regista dell’opera è Michael Matthews, al suo secondo lavoro dopo Five Fingers for Marseilles.



Love and Monsters ha un cast principale che comprende anche Jessica Henwick, Michael Rooker, Dan Ewing ed Ariana Greenblatt



Il debutto ufficiale sulla piattaforma è avvenuto lo scorso 14 aprile.



Sinossi di Love and Monsters:

Sette anni dopo un'apocalisse di mostri, l'umanità è costretta a vivere in colonie sotterranee. Quando Joel Dawson (Dylan O'Brien) si ricollega via radio con Aimee, la sua ragazza del liceo che vive sulla costa a 130 chilometri di distanza, i sentimenti per lei riemergono. Joel si rende conto di non avere alcun motivo per rimanere sottoterra e nonostante tutti i pericoli presenti sul cammino decide di uscire allo scoperto per seguire il suo vero amore.