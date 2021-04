Kristen Wiig e Annie Mumolo lavoreranno ad una nuova versione di Cenerentola

News





18/04/2021 |

Kristen Wiig e Annie Mumolo, le menti creative di Le Amiche della Sposa e Barb and Star Go to Vista del Mar, lavoreranno insieme per un film dedicato alle sorellastre di Cenerentola. La Disney svilupperà il progetto con la Wiig e la Mumolo che scriveranno la sceneggiatura di questa commedia musicale che prenderà spunto dalla classica fiaba: il tutto però sarà raccontato dal punto di vista delle due sorellastre.



La Wiig e la Mumolo non dovrebbero recitare nel film ad oggi ancora nelle sue prime fasi di sviluppo. La produzione è affidata a Will Ferrell e Jessica Elbaum tramite la loro Gloria Sanchez Productions.



Le Amiche della Sposa, uscito nel 2011 grazie alla regia di Pau Feig, è stato un autentico successo: la pellicola, scritta proprio dalla Wiig e dalla Mumolo, incassò quasi 300 milioni di euro al botteghino.