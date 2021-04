Riders Of Justice: il trailer del film con Mads Mikkelsen

News





18/04/2021 |

Direttamente dal canale ufficiale della Magnolia Pictures ecco il primo trailer internazionale di Riders of Justice. L’action-thriller movie è scritto e diretto da Anders Thomas Jensen e vede protagonista Mads Mikkelesen. L’attore interpreta un ex soldato che proverà a fare luce sulla morte della moglie, uccisa a causa di un incidente ferroviario. Dietro lo stesso incidente, però, si nasconde un gruppo di criminali chiamato Riders Of Justice.

Il cast comprende anche Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Lars Brygmann, Nicolas Bro, Gustav Lindh, Roland Møller e Albert Rudbeck Lindhardt.

Il film sarà rilasciato nelle sale americane dal 14 maggio mentre in VOD sarà disponibile la settimana dopo.

Vi lasciamo al trailer internazionale!