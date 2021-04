Furiosa: il prequel di Mad Max entrerà in lavorazione il prossimo giugno

News

19/04/2021

Mancano poche settimane alla partenza delle riprese di Furiosa, il primo prequel della saga di Mad Max. Screen NSW ha annunciato, via Twitter, che il primo ciak verrà dato nel mese di giugno. Inoltre, nel tweet, viene sottolineato come questa sarà la più grande produzione mai avviata nel Nuovo Galles del Sud (Australia).

La regia sarà di George Miller che sarà anche il produttore insieme a Doug Mitchell. Miller ha lavorato alla sceneggiatura con Nico Lathouris: insieme hanno scritto anche la storia di Mad Max: Fury Road.

Parlando dell’opera, la Furiosa che ritroveremo in questa opera sarà più giovane rispetto a quella conosciuta in Fury Road. Nei panni del personaggio non ritroveremo l’attrice Premio Oscarma. Il cast della pellicola vede attualmente al suo interno anche-Mateen II.