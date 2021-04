Minari: il film di Lee Isaac Chung uscirà in Italia il 26 aprile

News





19/04/2021 |

Il 26 aprile, il giorno successivo alla Notte degli Oscar, dove è in corsa con sei nomination, arriverà in Italia Minari, la pellicola di Lee Isac Chung. L’opera, acclamata e già messa in risalto durante i Golden Globes, è candidata all’Oscar anche per la Regia e per il Miglior Film.

La pellicola è prodotta dalla Plan B di Brad Pitt ed ha una sceneggiatura scritta dallo stesso Chung. Con Minari il regista ha deciso di raccontare la storia di Jacob, ragazzo arrivato negli USA dalla Corea con l’obiettivo di conquistare la sua indipendenza. Insieme alla sua famiglia si ritroverà ad affrontare tutte le difficoltà di un trasferimento definitivo in una terra completamente diversa rispetto a quella di origine ma piena di speranze.



Protagonista del film è Steven Yeun.



La storia di Minari riprende la vita del regista Chung, anche lui cresciuto in Arkansas dopo essere nato nella Corea del Sud.