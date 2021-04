After: in programma altri due film della saga

News





Se lo scorso febbraio vi abbiamo mostrato il teaser trailer italiano di After 3, oggi vi annunciamo novità importanti circa lo sviluppo di questa saga. In programma, infatti, ci sarebbero altre due pellicole che saranno dirette sempre da Castille Landon, già regista del terzo episodio. I due progetti saranno un ulteriore sequel ed un prequel: il primo andrà a raccontare le vicende dei figli dei protagonisti mentre il secondo ci mostrerà un Hardin (personaggio principale maschile) adolescente. After 3 non ha ancora una data di uscita ufficiale ma sappiamo che arriverà nel 2021. Il cast comprende Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Chance Perdomo, Stephen Moyer, Mira Sorvino.



Basato sul romanzo di Anna Todd, la pellicola ha una sceneggiatura scritta da Sharon Soboil.



Proprio quando Tessa sta per prendere la più grande decisione della sua vita, tutto cambia. Alcune scoperte sulla sua famiglia, e su quella di Hardin, mettono in dubbio tutto ciò che fino a quel momento era certo e rendono la conquista del loro futuro insieme ancor più difficile da rivendicare. Dopo il successo del primo AFTER, che nel 2019 ha incassato più di 6 milioni di euro al box office italiano, e l’incredibile risultato del secondo film, che uscito in sala il 2 settembre 2020, oltre ogni aspettativa, ha superato i 4 milioni di euro, arriva al cinema l'atteso sequel AFTER 3, con protagonisti Josephine Langford (Tessa Young) e Hero Fiennes Tiffin (Hardin Scott).