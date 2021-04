The Flash: Andy Muschietti svela il logo del film

News





20/04/2021 |

Finalmente! E’ partita in maniera ufficiale la produzione di The Flash, il nuovo cinecomic firmato Warner Bros.-DC Comics. Ed il regista Andy Muschietti, tramite il suo account Instagram, ha svelato il logo ufficiale della pellicola, annunciando anche l’inizio delle riprese.



Il film vedrà Ezra Miller nella parte del protagonista Barry Allen, affiancato da Ron Livingston, nella parte di suo papà Henry, Kiersey Clemons, tornata nel ruolo della fidanzata Iris West, Ben Affleck e Michael Keaton, entrambi chiamati a riprendere il ruolo di Batman. Affleck e Keaton hanno interpretato l'Uomo Pipistrello in epoche differenti, diretti rispettivamente da Zack Snyder il primo e da Tim Burton il secondo.

La sceneggiatura dell'opera è stata scritta da Christina Hodson. Ad oggi non è stata ancora svelata la trama.



The Flash uscirà a novembre 2022.