Mortal Kombat: ecco i primi sette minuti del film

Grazie alla Warner Bros. Pictures ecco a voi i primi sette minuti di Mortal Kombat. L'adattamento del popolare videogame, diretto da Simon McQuoid, uscirà nelle sale il prossimo 23 aprile. La pellicola è prodotta da James Wan, Todd Garner, McQuoid ed E. Bennett Walsh.



Il regista ha lavorato con un cast internazionale: Lewis Tan come Cole Young, Jessica McNamee è Sonya Blade, Josh Lawson è Kano, Tadanobu Asano come Lord Raiden, Mehcad Brooks nel ruolo di Jackson “Jax” Bridges, Ludi Lin è Liu Kang, Chin Han è Shang Tsung, Joe Taslim è Bi-Han e Sub-Zero e Hiroyuki Sanada come Hanzo Hasashi e Scorpion. Inoltre troviamo Max Huang come Kung Lao, Sisi Stringer come Mileena, Matilda Kimber è la giovane Emily e Laura Brent è la giovane Allison.



Greg Russo e Dave Callaham hanno curato la sceneggiatura.



Sinossi di Mortal Kombat:

In “Mortal Kombat”, il campione di MMA Cole Young, abituato a farsi picchiare per soldi, è ignaro della sua eredità—e anche del perché l’Imperatore dell’Outworld Shang Tsung abbia mandato il suo guerriero migliore, Sub-Zero, e altri Cryomancer ultraterreni, per dargli la caccia. Preoccupato per la sicurezza della sua famiglia, Cole parte alla ricerca di Sonya Blade responsabile della Jax, Maggiore delle Forze Speciali che porta anche lei sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato. Molto presto, si ritrova nel tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che assicura riparo a tutti coloro che portano un marchio come il suo. Qui, Cole si allena con guerrieri esperti come Liu Kang, Kung Lao e l’implacabile mercenario Kano, preparandosi a combattere con i più grandi campioni della Terra, contro i nemici dell’Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell’universo. Riuscirà Cole ad essere abbastanza motivato da scatenare il suo arcana—l’immenso potere custodito nella sua anima—in tempo non solo per salvare la sua famiglia, ma anche per sconfiggere Outworld una volta per tutte?