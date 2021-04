Dakota Johnson sarà la protagonista di Persuasione

News





21/04/2021

Dakota Johnson ha aggiunto un nuovo impegno cinematografico alla sua agenda. L’attrice è stata ingaggiata per recitare come protagonista all’interno di Persuasione, pellicola che prenderà spunto dal romanzo di Jane Austen.



La Johnson sarà diretta da Carrie Cracknell, regista al debutto di un’opera cinematografica. La sceneggiatura è stata scritta da Ron Bass ed Alice Victoria Winslow.



Le riprese del film partiranno a maggio.



Dakota Johnson ha da poco completato le riprese di The Lost Daughter e di Am I OK? e presto inizierà quelle di Cha Cha Real Smooth.



Sinossi del romanzo:

Al centro della vicenda Sir Walter Elliot, uomo orgoglioso e pieno di sé, e le sue tre figlie, Elizabeth, Anne e Mary. Rimasto vedovo assai presto, Sir Walter affida la giovane figlia Anne alla sua tutrice perché ne curi l'educazione. Ma, innamoratasi di un giovane ufficiale di Marina, su sollecitazione della sua mentore che ne sottolinea di continuo la mancanza di mezzi Anne rompe il fidanzamento. Otto anni dopo però lo rincontra. Amaramente pentitasi del passo compiuto a suo tempo, decide quindi di giocarsi ogni possibilità. Anne diventa così sempre più consapevole dei propri desideri.