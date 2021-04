The Nun: Bonnie Aarons aggiorna sul secondo capitolo

News





21/04/2021 |

Due anni fa le ultime indiscrezioni circa il sequel di The Nun raccontavano dell'arrivo nella crew di Akela Cooper, scrittrice scelta per realizzare la sceneggiatura. Da quel periodo, però, non sono state diffuse altre notizie circa il progetto della Warner Bros. Pictures e della New Line Cinema, pronte a riportare nelle sale il terrificante demone Valk che abbiamo conosciuto prima grazie alla saga di The Conjuring e poi con la pellicola dedicata.



E sul progetto ha parlato per la prima volta la protagonista Bonnie Aarons, l'attrice che ha interrpetato proprio Valk. Nel corso di un'intervista a comingsoon, l'attrice ha svelato il suo desiderio a riguardo: "Accendo una candela ogni giorno… Mi piacerebbe tornare indietro nel tempo per interpretarla, perché adoro quel film, quel personaggio lì e tutta la troupe. Accendo una candela ogni giorno. Devo vedere quello che hanno scritto nella sceneggiatura, spero che possa esplorare la profondità del demone. Il demone credo sia venuto dalle viscere dell’inferno. Vedremo quello che accadrà ma parliamo della Warner Bros. Pictures e della New Line Cinema e quindi sarà fenomenale”.



Peter Safran e James Wan torneranno in produzione mentre non è chiaro che si occuperà di dirigere il film. Il primo capitlo è stato diretto da Corin Hardy ed ha incassato 365 milioni di dollari in tutto il mondo.



The Nun 2 non ha ancora un regista.