La Casa dei Fantasmi: Justin Simien dirigerà il remake Disney

23/04/2021 |

La Disney ha deciso di realizzare il remake di La Casa dei Fantasmi. Il progetto è stato già avviato con Justin Simien che si occuperà della regia. La pellicola prenderà spunto dal famoso parco a tema, aperto nel 1969, ma ad oggi non si conoscono i dettagli della trama.



Dan Lin e Jonathan Eirich, che recentemente proprio per la Disney hanno lavorato al live-action movie Aladdin, saranno i produttori con la loro compagnia Rideback. Nick Reynolds, sempre della Rideback, sarà il produttore esecutivo.



Katie Doppold, che ha scritto la sceneggiatura dell’ultimo Ghostbuster, si occuperà invece di scrivere lo script.



La Casa dei Fantasmi è uscito in Italia per la prima volta nel 2004 grazie alla regia di Rob Minkoff. Protagonisti del film furono Eddie Murphy, Terence Stamp e Marsha Thomason.