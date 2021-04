The Conjuring  Per Ordine del Diavolo: il primo trailer internazionale

News





23/04/2021 |

La saga di The Conjuring si arricchisce con un nuovo, affascinante ma al tempo stesso terrificante capitolo. Il prossimo 3 giugno uscirà in Italia The Conjuring – Per Ordine del Diavolo, film che riporterà al centro della scena Lorraine ed Ed Warren, i due investigatori del paranormale. Nei loro panni, come sempre, ritroviamo Vera Farmiga e Patrick Wilson, affiancati nel cast da Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.



La regia di questa opera è di Michael Chaves, già autore di un altro horror movie: La Llorona – Le Lacrime del Male, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2 – Il Caso Enfield) da una storia realizzata da lui stesso e da James Wan.



La produzione è di James Wan e Peter Safran.



The Conjuring – Per Ordine del Diavolo racconta la storia di una delle esperienze legate al paranormale che hanno segnato la vita di Ed e Lorraine Warren. Uno dei più sensazionali casi da loro vissuti che inizia con la lotta per l’anima di un giovane ragazzo che li porterà ad una cosa mai vista prima: per la prima volta nella storia degli Stati Uniti un sospetto omicida rivendicherà il fatto di essere stato posseduto come arma di difesa in tribunale.



Qui sotto trovate il primo trailer internazionale rilasciato dalla Warner Bros. Pictures.