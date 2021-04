The Good Neighbor: Jonathan Rhys Meyers e Luke Kleintank saranno i protagonisti del film

News





23/04/2021 |

Jonathan Rhys Meyers e Luke Kleintank sono stati ingaggiati per recitare come protagonisti all’interno della pellicola The Good Neighbor, remake dell’opera tedesca Unter Nachbarn.



Il film racconterà la storia di due nuovi vicini, David e Robert, che si ritrovano legati da un incidente con omissione di soccorso. La logline diffusa dalla produzione recita quanto segue. “Quando una donna si presenta inaspettatamente per far luce sulla morte della sorella, David, sopraffatto dal senso di colpa, prega per ottenere la redenzione mentre Robert è sempre più determinato a seppellire il passato e a mantenere stretto, ad ogni costo, il legame con il suo nuovo amico”.



La regia sarà di Stephan Rick che ha curato la sceneggiatura con Ross Patridge. Rick ha anche diretto l’opera originale.