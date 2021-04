La Gatta sul Tetto che Scotta: Antoine Fuqua dirigerà il nuovo adattamento

News





23/04/2021 |

Dopo aver lavorato a film d’azione quali The Equalizer – Il Vendicatore, Attacco al Potere – Olympus Has Fallen e il western movie I Magnifici 7, Antoine Fuqua cambierà completamente genere e lo farà dirigendo il nuovo adattamento de La Gatta sul Tetto che Scotta.



La pellicola sarà basata ovviamente sull’opera di Tennessee Williams e Fuqua sarà anche il produttore con Stephen C. Byrd ed Alia Jones-Harvey.



Stando alle prime informazioni, la pellicola porterà al suo interno elementi dell’opera originale ma con una nuova trama. Fuqua si è espresso anche in merito, dichiarando: “È un vero e proprio onore per me avere la possibilità di portare al cinema una produzione così storica. Sono entusiasta di poter lavorare al fianco di Stephen e Alia. Hanno dimostrato il loro impegno per questo progetto, portando due messe in scena di grande successo a Broadway e nel West End. Sanno cosa serve per tradurre questo dramma iconico dal teatro al cinema”.



La Gatta sul Tetto che Scotta è stato anche un capolavoro cinematografico uscito nel 1954 grazie alla regia di Richard Brooks e all’interpretazione dei due protagonisti Elizabeth Taylor e Paul Newman.