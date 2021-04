Oscar 2021: trionfa Nomadland di Chloe Zhao

News





26/04/2021 |

La Notte degli Oscar 2021 ha una vincitrice assoluta. Parliamo di Chloe Zhao che dopo The Rider – Il Sogno di un Cowboy, uscito nel 2017, ha conquistato tutti con il suo Nomadland. La pellicola, che si era già imposta ai Golden Globe, portando via il premio come Miglior Film Drammatico e quello per la Migliore regia, ha replicato portando via due statuette appartenenti alle categorie Miglior Film e Miglior Regista. Ma non solo. A rendere il tutto ancora più memorabile, l’interpretazione di Frances McDormand, premiata come Miglior Attrice Protagonista. Per l’attrice si tratta della terza statuetta dopo quelle ricevute, sempre nella stessa categoria, per Fargo e Tre Manifesti a Ebbing, Missouri.



Due premi Oscar per Mank (Migliore Scenografia e Migliore Fotografia) e due anche per Judas and the Black Messiah (Miglior Attore Non Protagonista e Migliore Canzone).

Nessun premio, invece, per Pinocchio e per Laura Pausini, con l’Italia, dunque, che è rimasta a secco.



ECCO LE PREMIAZIONI

MIGLIOR FILM: Nomadland di Chloe Zhao



MIGLIOR REGISTA: Chloe Zhao (Nomadland)



MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Anthony Hopkins (The Father)



MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: Frances McDormand (Nomadland)