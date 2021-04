Listen: ecco il trailer italiano del film di Ana Rocha de Sousa

News





26/04/2021 |

La Lucky Red ha rilasciato il trailer italiano di Listen, la pellicola che segna il debutto dietro la macchina da presa di Ana Rocha de Sousa. L’opera arriverà in anteprima il 29 e il 30 aprile per poi essere disponibile su MioCinema dal 7 maggio. Listen è stato presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti, dove ha vinto il Premio Speciale della Giuria e il Leone del Futuro per la migliore opera prima.

Sinossi di Listen:

Chi decide se un genitore fa bene il suo lavoro? Quanto e come possono essere d’aiuto le istituzioni? È giusto togliere i figli a genitori amorevoli che però hanno forti difficoltà economiche?

A tutto questo cerca di rispondere LISTEN, la commovente opera prima di Ana Rocha de Sousa, che entra a pieno titolo nella lunga tradizione di film ambientati nel Regno Unito che trattano drammi sociali, raccontato questa volta dal punto di vista di una famiglia portoghese immigrata.

Una Londra periferica e poco scintillante quella raccontata nel film, in cui una famiglia portoghese si trova in difficoltà economiche talmente gravi da richiamare l’attenzione e suscitare la preoccupazione dei servizi sociali, fino a fargli portare via i tre figli. La giovane coppia di genitori inizierà una battaglia con tutte le forze per riottenere la custodia dei figli, in un crescendo di emozioni e rabbia.

Al centro del film l’incapacità di ascolto – da cui il titolo - incarnata dalla condizione di handicap della bambina, ma anche dalle istituzioni, che nel nome del protocollo e della burocrazia agiscono in modo ingiusto e crudele.