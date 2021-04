Siberia: online il trailer internazionale

News





26/04/2021 |

Tramite la Lionsgate vi presentiamo il trailer ufficiale internazionale di Siberia, il film di Abel Ferrara con protagonista Willem Dafoe. Lo studio rilascerà l'opera, presentata in anteprima al 70esimo Festival Internazionale del cinema di Berlino, a partire dal prossimo 18 giugno (in alcune sale selezionate) mentre il 22 arriverà in Digital e on demand.



Sinossi di Siberia:

è un viaggio visionario che ci conduce nella vita di Clint, un uomo tormentato che si è ritirato in una baracca isolata tra i ghiacci, nella speranza di ritrovare la serenità. Clint gestisce un piccolo locale, frequentato dai rari viaggiatori di passaggio e dai pochi abitanti della zona. Ma neanche in questo isolamento riesce a trovare pace. Una sera, con la sua slitta e i suoi cani, si mette in viaggio verso il mondo che un tempo conosceva, nel tentativo di affrontare se stesso. Un viaggio nei sogni, nella memoria e nell’immaginazione, alla ricerca della sua vera natura.