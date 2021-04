Un Altro Giro: Leonardo DiCaprio produrrà il remake e sarà il protagonista

News





27/04/2021 |

Leonardo DiCaprio, tramite la sua Appian Way, ha acquisito i diritti di Un Altro Giro, pellicola che ha vinto il Premio Oscar come Miglior Film Internazionale. Premiato ai Bafta, agli European Film Award e al BFI London Film Festival, il film racconta di quattro amici, tutti insegnanti, che decidono di far parte di un esperimento: tutti loro, infatti, sono convinti che l’assunzione di bevande alcoliche durante la giornata, fino a raggiungere l’ebbrezza, porterebbe all’organismo enormi benefici.

DiCaprio sarà il produttore ed anche il protagonista. Il progetto sarà finanziato dalla Endeavor Content e dalla Makeready di Brad Weston. Lo stesso Weston con Negin Salmasi saranno i produttori. Il produttore esecutivo sarà Thomas Vinterberg, il regista dell’opera originale.

Nella versione che ha conquistato la critica abbiamo visto Mads Mikkelsen interpretare il personaggio principale.