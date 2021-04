Disenchanted: Maya Rudolph reciterà nel film

News





Si è arricchito con nuovi nomi il cast di Disenchanted, il sequel di Come d'Incanto. All'interno della pellicola troveremo anche Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays. Stando alle prime indiscrezioni la Rudolph sarà l’antagonista Malvina Monroe mentre la Nicole Brown e la Mays le sue fedeli assistenti. Il gruppo di attrici raggiunge così Amy Adams, l'attrice che nell'opera originale aveva interpretato la Principessa Giselle, e Patrick Dempsey che riprenderà il ruolo di Robert Phillip. Il cast è arricchito anche dal ritorno di James Marsden.



La storia di questo secondo film racconterà di una principessa “animata” che si ritroverà per caso nella vita vera, finendo nella città di New York. L’arrivo nella Grande Mela la spingerà ad utilizzare il suo spirito ed il suo fascino per trasformarla in un libro delle fiabe.



L'opera originale fu realizzata da Kevin Lima e al suo interno recitarono anche Timothy Spall e Susan Sarandon.



Il film verrà rilasciato su Disney+.