Luca: online il trailer italiano

28/04/2021 |

A distanza di due mesi dal teaser trailer la Disney-Pixar ha rilasciato il primo trailer ufficiale italiano di Luca. Lo studio, tramite la clip, ha anche annunciato che l'opera debutterà in streaming su Disney+ a partire dal 18 giugno.



Ambientato in una splendida cittadina della Riviera Ligure, Luca racconta la storia di un giovane ragazzo che vive un'estate indimenticabile tra gelati, pasta e infiniti giri in scooter. Il nostro protagonista, Luca, vive tutte queste avventure con il suo nuovo migliore amico ma tutto il divertimento è minacciato da un misterioso segreto: la presenza sotto il mare di un mostro marino.



La regia è di Enrico Casarosa che ha diretto lo short movie La Luna. Lo stesso regista ha spiegato il progetto: "Questa del film è una storia personale, non solo perché è ambientata sulla Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c'è la celebrazione dell'amicizia. Le amicizie d'infanzia spesso segnano il corso di chi vogliamo diventare e sono quei legami che sono al centro della nostra storia in Luca".