The Black Phone: ecco la data di uscita del film di Scott Derrickson

28/04/2021 |

Diversi mesi fa è stato annunciato il nuovo progetto cinematografico di Scott Derrickson. L'horror movie in questione, ecco il genere, è intitolato The Black Phone e sarà sviluppato dalla Universal Pictures. La stessa compagnia ha annunciato la data d'uscita: il film debutterà il 28 gennaio 2022.



Il cast di The Black Phone comprende James Ransone ed Ethan Hawke, che hanno già lavorato con Derrickson nel film Sinister, Jeremy Davies, Mason Thames e Madeleine McGraw.



Il film sarà sviluppato dalla Blumhouse Pictures e dalla Universal Pictures. Derrickson e il suo collaboratore C. Robert Cargill adatteranno la sceneggiatura dalla short story di Joe Hill. Ad oggi non sono stati rilasciati ancora i dettagli del film diretto da Derrickson, regista tornato dietro la macchina da presa cinque anni dopo Doctor Strange.



Derrickson, Cargill e Jason Blum della Blumhouse saranno i produttori del film mentre Joe Hill sarà il produttore esecutivo.