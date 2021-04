Meet Me in Another Life: Gal Gadot produrrà il film e sarà anche la protagonista

News





29/04/2021 |

Gal Gadot sarà la produttrice e la protagonista di Meet Me in Another Life, adattamento cinematografico del primo romanzo di Catriona Silvey. Della produzione se ne occuperanno anche la Atlas Entertainment e la Pilot Wave.

Il romanzo a tinte sci-fi racconta la storia d’amore tra Thora e Santi, due sconosciuti che si incontreranno per caso in una città diversa dalla loro. Nel corso del tempo, però, le loro vite si incroceranno di nuovo sempre in situazioni particolari e in diverse versioni della realtà, dove saranno prima amici, poi colleghi, poi ancora amanti e nemici. Tutto questo li porterà ad indagare sul perché ciò accade.

Il film attualmente non ha un regista.

Per Gal Gadot si tratta dell’ennesimo progetto in agenda: l’attrice, infatti, inizierà presto le riprese di Irena Sendler e Cleopatra.