Demonic: Neill Blomkamp ha rilasciato un video riguardante il making of

29/04/2021 |

Come sappiamoè tornato recentemente dietro la macchina da presa per dirigere, horror movie a tinte soprannaturali acquistato dalla IFC Midnight e pronto per essere rilasciato il 20 agosto 2021. E tramite il suo account ufficiale Twitter, il regista ha voluto condividere una breve clip proveniente dal dietro le quinte del film.All’interno direcitanoI primi dettagli riguardanti la trama, raccontano che inuna giovane donna scatenerà terribili demoni che rilasceranno forze sovrannaturali riconducibili ad una frattura vecchia di decenni tra una madre e sua figlia.Neill Blomkamp, Mike Blomkamp della STABILITi Studios, Stuart Ford e Linda McDonough della AGC Studios sono i produttori. Miguel Palos Jr. della AGC, Alastair Burlingham, Charlie Dombek, Viktor Muller e Steven St. Arnaud sono invece i produttori esecutivi.