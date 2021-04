Shark  Il Primo Squalo: Jason Statham reciterà anche nel sequel

News

29/04/2021

Dopo aver recitato come protagonista in Shark – Il Primo Squalo, Jason Statham ha annunciato che tornerà anche per il sequel. L’attore, intervistato da Collider, ha anche svelato quando partiranno le riprese: “Le riprese partiranno a gennaio e io sono emozionato del fatto di lavorare con un regista come Ben Wheatley. Sono contento che il film stia muovendo i primi passi, aspettavamo la sceneggiatura giusta ed il miglior regista. Ora che abbiamo tutto siamo pronti per iniziare”.



The Meg 2, questo il titolo originale provvisorio, ha una sceneggiatura scritta da Jon ed Erich Hoeber. La produzione è affidata a Lorenzo di Bonaventura e Belle Avery che hanno già lavorato alla prima opera.



Nel primo capitolo, diretto da Jon Turteltaub, hanno recitato Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao, Page Kennedy, Jessica McNamee, Ólafur Darri Ólafsson, Robert Taylor, Sophia Shuya Cai, Masi Oka e Cliff Curtis.



