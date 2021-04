Svelata la data di uscita di Diabolik

News





29/04/2021 |

Novità in vista per Diabolik, pellicola che segna il ritorno dietro la macchina da presa dei Manetti Bros.. L'adattamento cinematografico delle avventure dello storico personaggio creato da Angela e Luciana Giussani vede Luca Marinelli recitare nella parte del famoso furfante mascherato e accanto a lui troveremo Miriam Leone nel ruolo della compagna di Diabolik, Eva Kant. Valerio Mastandrea, invece, indosserà i panni dell'Ispettore Ginko. La locandina ci mostra proprio Marinelli nella parte del personaggio.



Claudia Gerini, Alessandro Roja e Serena Rossi completano il cast principale.



Tornando alla novità ecco la data di uscita del film: Diabolik debutterà il 16 dicembre.



La sceneggiatura del film è stata scritta da Michelangelo La Neve e Manetti Bros. che hanno curato il soggetto con Mario Gomboli. Diabolik è prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros. per Mompracem con Rai Cinema, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste.