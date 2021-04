Io Rimango Qui: online il trailer italiano

News





30/04/2021 |

Grazie alla Notorious Pictures siamo lieti di presentarvi il primo trailer italiano di Io Rimango Qui, pellicola che debutterà nel nostro Paese a partire dal 20 maggio. Regista di questo film basato su una storia vera è André Erkau che ha lavorato con i due protagonisti Sinje Irslinger e Max Hubacher. Nel cast troviamo ancora Til Schweiger ed Heike Makatsch.

Il film è l’adattamento del libro di Frank Pape ed ha una sceneggiatura scritta da Thomas Vass e Katja Kittendorf.

Sinossi di Io Rimango Qui:

La vita di Steffi non potrebbe essere più perfetta: è giovane, è nel pieno di una bellissima storia d’amore e ha in programma un viaggio con destinazione Parigi. Se non fosse che a pochi giorni dalla partenza, dopo una serie di controlli medici, una diagnosi le cambierà per sempre la sua vita: non ha molto più tempo. Ma Steve, un ragazzo che conosce a malapena, classico “bad boy”, si offre di accompagnarla a Parigi. Senza ulteriori indugi all’insaputa di tutti e con un’auto rubata, i due partono per un incredibile viaggio che Steffi non scorderà mai.