Iniziate le riprese delladattamento cinematografico di Dungeons & Dragons

News

03/05/2021 |

Tramite il suo account ufficiale Twitter ha annunciato il via alle riprese dell’adattamento cinematografico di. Goldstein dirigerà la pellicola assieme a. All'interno di questa pellicola recitanoI due registi hanno anche curato la sceneggiatura della pellicola, la cui trama non è stata rivelata.La Paramount Pictures co-produrrà e co-finanzierà il film con la Hasbro e la eOne, con quest’ultima che distribuirà la pellicola in UK e in Canada mentre la Paramount si occuperà dei paesi restanti. Il film è già stato messo in calendario, con un’uscita prevista per marzo 2023.Per la seconda volta nella sua storia, dunque,farà capolino al cinema. La New Line Cinema, infatti, nel 2000 realizzò la pellicola grazie alla regia di. All'interno del film, tra gli altri, recitò anche