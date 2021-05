The Twilight of the Dead: lultima opera di George Romero diventerà realtà

News





03/05/2021 |

The Twilight of the Dead, l’ultima idea cinematografica di George Romero, regista scomparso nel 2017, diventerà realtà. A lavorare sul progetto è Suzanne Romero, moglie del compianto regista, che sta sviluppando la sceneggiatura grazie all’aiuto di tre sceneggiatori: Paolo Zelati, Joe Knetter e Robert L. Lucas. La squadra, al momento, è alla ricerca di un regista disposto a prendere in mano le redini del progetto.

Suzanne Romero ha rilasciato anche alcune dichiarazioni a riguardo: “Ho dato a Paolo Zelati la mia benedizione, la sceneggiatura deve rispecchiare la visione di George. Posso dire al 100% che George sarebbe incredibilmente felice di come sta andando avanti il suo progetto. Con questo film George – ha concluso – voleva mettere il timbro sul genere zombie”.

Questa la tagline del film: "La storia è ambientata in un mondo decimato. La vita è quasi scomparsa. Ma ci può essere ancora speranza per l'umanità”.