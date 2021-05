The Night House: in rete un nuovo poster internazionale

News





03/05/2021 |

E' stato rilasciato un poster internazionale di The Night House, horror-thriller movie del produttore David S. Goyer. La trama del film racconta di una vedova, interpretata da Rebecca Hall, che inizierà a scoprire dei terribili segreti riguardanti il marito appena deceduto.



David Bruckner dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Ben Collins e Luke Piotrowski. Il regista ha lavorato con la protagonista Rebecca Hall e con un cast composto da con Sarah Goldberg, Vondie Curtis Hall, Evan Jonigkeit e Stacy Martin.



La pellicola debutterà nelle sale americane a partire dal prossimo 16 luglio.



Il regista Bruckner ha diretto in passato Il Rituale e Signal.



Sinossi di The Night House:

Sconvolta dalla morte inaspettata di suo marito, Beth (Rebecca Hall) è rimasta sola nella casa sul lago che ha costruito per lei. La sua vita, ormai cambiata, viene sconvolta dall'arrivo di inquietanti visioni: una presenza, dall'interno dell'abitazione, la chiama costantemente. Andando contro i consigli dei suoi amici, inizia a scavare negli averi del marito, desiderosa di risposte. Quello che troverà saranno segreti strani e inquietanti, appartenenti ad un mistero che è determinata a svelare-