The Doubtful Guest: Kumail Nanjiani sarà il protagonista del nuovo film di Andy Muschietti

03/05/2021 |

Kumail Nanjiani sarà il protagonista di The Doubtful Guest, adattamento cinematografico della short story di Edward Gorey. L’attore sarà diretto da Andy Muschietti, il regista che ha portato nelle sale la pellicola IT, tratta dal famoso romanzo di Stephen King.



Nanjiani e la moglie Emily V. Gordon hanno curato la sceneggiatura mentre Andy e Barbara Muschietti saranno i produttori con Dani Bernfeld. I produttori esecutivi saranno invece Eric D. Sherman e R. Andrew Boose.



Il racconto di Gorey vede al centro di tutto una strana creatura, simile ad un pinguino, che invaderà una casa padronale di fine secolo occupata da una famiglia aristocratica, costretta, quest’ultima, a lottare per coesistere con la strana bestia.

Muschietti è attualmente impegnato con le riprese di The Flash e presto inizierà a dirigere anche Attack on Titan.