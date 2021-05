The Father: online i primi minuti del film

News





04/05/2021 |

La Sony Pictures ha rilasciato i primi nove minuti di di The Father, drama movie scritto e diretto da Florian Zeller ed interpretato da Anthony Hopkins, che ha vinto il Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista, e Olivia Colman.



Hopkins recita nella parte di un padre di famiglia, ormai ottantenne, mentre la Colman sarà sua figlia Annie, con il film che racconterà dell'intenso rapporto tra i due e dell'incapacità da parte della donna di poter far visita tutti i giorni a suo padre. Proprio il fatto di non poter assistere tutti i giorni l'anziano genitore, provocherà in Annie un'importante riflessione.



Florian ha scritto la sceneggiatura con Christopher Hampton.



Il cast comprende anche Rufus Sewell, Imogen Poots, Olivia Williams e Mark Gatiss.