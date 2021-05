Katie Holmes pronta per il suo secondo film da regista

News





05/05/2021 |

A distanza di cinque anni da All We Had, pellicola che l’ha vista esordire come regista, Katie Holmes è pronta per tornare dietro la macchina da presa e lo farà per una nuova opera ancora senza un titolo ufficiale. Del film in questione sappiamo che sarà sul genere romantico.



La pellicola sarà prodotta dalla Yale Productions e vedrà la stessa Holmes protagonista. Con l’attrice reciteranno all’interno anche Jim Sturgess, Derek Luke, Melissa Leo, Zosia Mamet, Luke Kirby e Becky Ann Baker.



La trama racconta di due sconosciuti che finiranno per caso all’interno di un b&b di New York. All’interno dello stesso dovranno affrontare la quarantena e il loro rapporto precario in un contesto che li porterà a conoscersi meglio…

La Holmes ha anche curato la sceneggiatura.