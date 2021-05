Amy Adams e Jake Gyllenhaal realizzeranno l'adattamento di Finding the Mother Tree

News





05/05/2021 |

Amy Adams e Jake Gyllenhaal lavoreranno insieme per Finding the Mother Tree, adattamento cinematografico del libro di Suzanne Simard. La Bond Group Entertainment e la Nine Stories, le case di produzione dei due attori, hanno acquisito i diritti del libro.

La Adams e Gyllenhaal reciteranno all’interno dell’opera con la prima che interpreterà la protagonista Suzanne Simard, la ricercatrice presso la Columbia University che ha dimostrato l’esistenza di una rete sotterranea di comunicazione tra alberi. Le radici delle stesse, infatti, sono collegate tra loro grazie all’esistenza di batteri, funghi ed altri microrganismi che rendono possibile questo “scambio” di nutrienti.

Attualmente il progetto non ha ancora un regista ma nelle prossime settimane arriveranno novità in merito.



Amy Adams e Jake Gyllenhaal hanno lavorato insieme nel 2016 all'interno di Animali Notturni, diretto da Tom Ford.