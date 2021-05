The Human Voice: il trailer del corto di Pedro Almodovar

News





06/05/2021 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato il trailer italiano di The Human Voice, cortometraggio firmato da Pedro Almodovar. Il regista ha lavorato con Tilda Swinton, protagonista dell’opera. Liberamente tratto dalla pièce di Jean Cocteau, il cortometraggio uscirà il 13 maggio.

Sinossi di The Human Voice:

Una donna guarda passare il tempo accanto alle valigie del suo ex amante (che dovrebbe tornare a prenderle, ma invece non arriverà mai) e a un cane irrequieto, che non capisce che il suo padrone lo ha abbandonato. Due esseri viventi che affrontano l'abbandono. The Human Voice è una lezione morale sul desiderio, anche se la protagonista è sull'orlo dell’abisso.