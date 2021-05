Awake: online il trailer italiano del thriller movie Netflix

News

06/05/2021 |

Sinossi di Awake:

Un evento a livello globale disattiva tutti gli oggetti elettronici e toglie agli esseri umani la capacità di dormire, gettando il pianeta nel caos. L'ex soldatessa dal passato turbolento Jill potrebbe avere l'unica speranza di una cura, rappresentata dalla figlia.

Netflix ha rilasciato il trailer italiano di, thriller movie che vede protagonista. Il film è ambientato in uno scenario caotico, dove un evento dalle grandi proporzioni ha distrutto tutti i prodotti elettronici ed ha costretto gli esseri umani a perdere l'abilità del sonno. In questo contesto un ex soldato (interpretato dalla Rodriguez) proverà a fermare tutti questi letali cambiamenti.è il regista ed ha scritto la sceneggiatura conè il produttore per conto della Entertainment One.La pellicola arriverà sulla piattaforma streaming dal 9 giugno.