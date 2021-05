John David Washington sarà il protagonista del nuovo progetto di Gareth Edwards

News





07/05/2021 |

Lo scorso febbraio era stato annunciato il nuovo progetto di Gareth Edwards, pronto per tornare dietro la macchina da presa cinque anni dopo Rogue One: A Star Wars Story. Il regista lavorerà con la New Regency per un nuovo sci-fi movie che la stessa compagnia finanzierà e produrrà. Ed oggi sappiamo anche chi sarà il protagonista del film. Al suo interno, infatti, reciterà John David Washington.



I dettagli della storia, nata da un'idea originale dello stesso Edwards, che oltre ad essere il regista sarà anche lo sceneggiatore, non sono stati rivelati. L'unica informazione ci racconta che il tutto sarà ambientato in futuro non tanto lontano.



Kiri Hart si occuperà della produzione. Per Edwards si tratta del quarto film in carriera dopo Monsters, Godzilla e Rogue One.



John David Washington è stato il protagonista di Tenet, l'ultima fatica del regista Christopher Nolan.