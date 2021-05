Songbird da giugno al cinema: ecco il trailer italiano

News





07/05/2021 |

La Notorious Pictures ha rilasciato il trailer italiano di Songbird, opera prodotta da Michael Bay. La pellicola è diretta da Adam Mason che ha anche curato la sceneggiatura insieme a Simon Boyes.



Protagonisti del film sono K.J. Apa e Sofia Carson, inseriti in un cast che vede al suo interno anche Demi Moore, Jenna Ortega e Alexandra Daddario.



Songbird viene raccontato come una storia d’amore raccontata attraverso gli occhi dei personaggi. Il film è ambientato nel futuro, a quattro anni di distanza dal presente (2024), quando il lockdown è stato nuovamente implementato a causa di un nuovo virus (Covid-23) capace di mutare continuamente. In un debole tentativo di contenere la malattia, la città è stata divisa in due: i ricchi e i poveri. In questo contesto emerge la figura di un ragazzo, un lavoratore essenziale che possiede una rara immunità. L’uomo si ritroverà costretto a violare tutte le leggi possibili per raggiungere la sua fidanzata, bloccata in casa ed impossibilitata ad uscire.



La pellicola debutterà il prossimo giugno.