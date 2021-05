Svelato il titolo del nuovo film di Steven Spielberg

News





07/05/2021 |

Iniziano a circolare delle novità riguardanti il prossimo progetto di Steven Spielberg, dedicato interamente alla sua infanzia vissuta in Arizona. L'opera in questione si intitolerà The Fabelmans.



Il regista ha anche scritto la sceneggiatura con Tony Kushner ed entrambi hanno già collaborato per le sceneggiature di Munich, Lincoln e West Side Story. Il casting è in corso e presto verrà annunciato chi interpreterà il personaggio principale che ricordiamo sarà ispirato a Steven Spielberg ragazzo. La trama non è stata rivelata, l’unica informazione ci spiega che il personaggio principale non si chiamerà Steven (il suo nome sarà Sammy) mentre i luoghi che ritroveremo nel film saranno quelli dove il regista è cresciuto. Inoltre verrà esaminato nella pellicola il rapporto tra il protagonista e la sua famiglia.



The Fabelmans non sarà dunque un'autobiografia completa di Spielberg ma parziale.



Il cast ad oggi vede al suo interno Paul Dano nella parte del padre di Sammy, Seth Rogen, lo zio del ragazzo, e Michelle Williams.



Le riprese partiranno durante l’estate mentre l’uscita è prevista per il 2022.