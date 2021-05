Stay Frosty: Idris Elba sarà il protagonista di questo nuovo action-movie

News





10/05/2021 |

Dopo aver completato le riprese di The Suicide Squad – Missione Suicida e di The Harder They Fall, Idris Elba si getterà a capofitto in un nuovo progetto cinematografico a tinte action. L’attore sarà il protagonista di Stay Frosty, opera che sarà diretta da Sam Hargrave, il papà di Tyler Rek.



Elba reciterà nella parte di un uomo che sopravviverà in modo miracoloso dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile sparato da un feroce assassino. Di nuovo in forze si metterà alla caccia del killer, nel tentativo di tornare in tempo a casa da suo figlio così da trascorrere insieme le vacanze di Natale.



Il progetto sarà sviluppato dalla Warner Bros. che ha acquisito lo script di Tyler Marceca.



Elba ed Hargrave saranno i produttori con Mike Richardson della Dark Horse Entertainment e Keith Goldberg.