Il nuovo Paranormal Activity arriverà su Paramount+ entro la fine dellanno

10/05/2021 |

Novità importanti in arrivo per il nuovo capitolo di Paranormal Activity. L’opera della Paramount Pictures e della Blumhouse non uscirà più nelle sale il 4 marzo 2022 ma farà capolino su Paramount+ entro la fine del 2021. La data ufficiale non è stata svelata ma si tratta di un cambiamento non da poco e non è ancora chiaro se, contestualmente o successivamente, il film arriverà anche nei cinema.



Il cast del film comprende Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert ed Henry Ayres-Brown mentre la regia è stata affidata a Will Eubank. Il regista lavorerà su una sceneggiatura di Christopher Landon. Quest'ultimo sarà anche il produttore esecutivo.



Jason Blum, fondatore e CEO della Blumhouse Productions e il creatore Oren Peli produrranno il film mentre Steven Schneider sarà il produttore esecutivo. Al momento non ci sono novità circa la trama.



La saga di Paranormal Activity è nata nel 2007 ed è composta da cinque film, l’ultimo dei quali uscito nel 2015. Il primo film incassò 197 milioni di dollari.