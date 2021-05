Zack, Cane Eroe: ecco il trailer italiano

News





11/05/2021 |

La Eagle Pictures ha rilasciato online il trailer italiano di Zack, Cane Eroe, la pellicola del regista Lynn Roth tratta dal bestseller internazionale The Jewish Dog. August Maturo, Ken Duken e Ayelet Zurer sono gli attori che fanno parte del cast principale.



Il debutto ufficiale avverrà on demand il 21 maggio.



Sinossi di Zack, Cane Eroe:

Zack è un fedelissimo e dolcissimo pastore tedesco che viene strappato alla sua famiglia di origini ebree, quando a Berlino entrano in vigore le Leggi di Norimberga. Viene adottato da un ufficiale delle SS ed addestrato a sorvegliare ed attaccare i prigionieri dei campi di concentramento. Zack, però, non ha perso la fedeltà alla sua famiglia e, quando nel campo di prigionia viene rinchiuso Joshua, il suo vecchio padroncino, lo riconosce immediatamente. La vita di Joshua è perennemente in bilico e Zack potrà dimostrare tutto il suo coraggio, aiutando il ragazzo a fuggire dal campo. I due, finalmente di nuovo insieme, dovranno lottare per raggiungere la salvezza.