100% Lupo: online il nuovo spot italiano

News





11/05/2021 |

A pochi giorni dall'arrivo nelle sale di 100% Lupo, pellicola animata diretta da Alexs Stadermann, già papà di L'ape Maia - Il film, la Notorious Pictures ha rilasciato un nuovo spot.



Hanno prestato la voce ai personaggi di questo film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Fin Edquist, Adrianne Daff, Jane Lynch, Jai Courtney, Cam Ralph e Ilai Swindells. Per quanto riguarda la versione italiana nel cast troviamo Ninna e Matti e Captain Blazer.



Il debutto in Italia è previsto per il 20 maggio.



Sinossi di 100% Lupo:

Freddy Lupin, erede della più potente famiglia di lupi mannari, è un giovane sicuro di sé, certo che diventerà il lupo mannaro più temibile di sempre, ma allo scoccare del suo 14 ° compleanno, durante il rito della sua prima trasformazione qualcosa va storto e Freddy si troverà trasformato in un feroce… barboncino.