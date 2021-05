David di Donatello: trionfa Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti

News





12/05/2021 |

La notte dei David di Donatello ha segnato il trionfo di Volevo Nascondermi, pellicola che ha portato a casa la bellezza di sette premi. Il film di Giorgio Diritti è stato premiato all’interno delle categorie Miglior Film, Miglior Regista e anche Miglior Attore, con Elio Germano, per quanto riguarda quest'ultima categoria, chiamato sul palco.



Ha ritirato il David anche Sophia Loren (il settimo per lei in carriera), Miglior Attrice Protagonista per il film La Vita Davanti a Sé mentre tre premi sono stati consegnati a L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose del regista Sydney Sibilia.

David alla Carriera per Sandra Milo.





Questi tutti i premi:

MIGLIOR FILM

Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti

MIGLIOR REGIA

Giorgio Diritti (Volevo Nascondermi)

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Pietro Castellitto (I Predatori)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Sophia Loren (La Vita Davanti a Sé)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Elio Germano (Volevo Nascondermi)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Matilda De Angelis (L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Fabrizio Bentivoglio (L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose)

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Figli di Mattia Torre

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Lontano lontano di Marco Pettenello e Gianni Di Gregorio

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Matteo Cocco per Volevo Nascondermi

MIGLIOR COMPOSITORE

Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo – Downtown Boys (Miss Marx)

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Immigrato (Tolo Tolo)

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Ludovica Ferrario, Alessandra Mura. Arredatore: Paola Zamagni (Volevo Nascondermi)

MIGLIOR COSTUMISTA

Massimo Cantini Parrini (Miss Marx)

MIGLIOR TRUCCATORE

Luigi Ciminelli. Truccatore Prostetico o Special Make Up: Andrea Leanza, Federica Castelli (Hammamet)

MIGLIOR ACCONCIATORE

Aldo Signoretti (Volevo Nascondermi)

MIGLIOR MONTATORE

Esmeralda Calabria (Favolacce)

MIGLIOR SUONO

Volevo Nascondermi

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Anne di Domenico Croce e Stefano Malchiodi

MIGLIOR FILM STRANIERO 1917 di Sam Mendes

DAVID GIOVANI

18 Regali di Francesco Amato

DAVID DELLO SPETTATORE

Tolo Tolo di Luca Medici

MIGLIOR PRODUTTORE

Miss Marx

DAVID ALLA CARRIERA

Sandra Milo

DAVID SPECIALE

Diego Abatantuono

Monica Bellucci