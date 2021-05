A Quiet Place Part II: il nuovo intenso spot internazionale

News





12/05/2021 |

E' breve ma intenso il nuovo spot internazionale di A Quiet Place Part II. La clip tiene lo spettatore con il fiato sospeso, anticipando alcune delle sensazioni provocate dalla pellicola.



Il secondo capitolo di A Quiet Place: Un Posto Tranquillo è diretto ancora una volta da John Krasinski, con il regista che ha curato anche la sceneggiatura. All'interno della pellicola ritroveremo ancora una volta i protagonisti Emily Blunt, Noah Jupe e Millicent Simmonds affiancati dalle new entry Cillian Murphy e Djimon Hounsou.



La prima pellicola è stata un vero e proprio successo ed è arrivata ad incassare in tutto il mondo 341 milioni di dollari.



Il sequel debutterà il 24 giugno.



Sinossi di A Quiet Place II:

Seguendo i terribili e mortali eventi avvenuti nella loro casa, la famiglia Abbott deve adesso affrontare il terrore all'esterno, cercando di combattere per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si rendono subito conto che le creature che cacciano tramite l'ausilio del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.